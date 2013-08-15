Три россиянки вышли в финал чемпионата мира в прыжках в высоту

Три россиянки сумели квалифицироваться в финальные соревнования по прыжкам в высоту на Чемпионате мира по легкой атлетике. Девушки преодолели планку на высоте 1,92 метра, - этого оказалось достаточно для продолжения борьбы.

В финале состязаний Россию представят Анна Чичерова, Ирина Гордеева и Светлана Школина. Они взяли высоту 1,92 метра с первой попытки.

Четвертая из представительниц нашей страны - Елена Слесаренко - не справилась с планкой на высоте 1,88 метра и завершила выступление на первенстве планеты.

Финал в прыжках в высоту состоится 17 августа в 16.00.