Двое россиян вышли в финал состязаний по прыжкам в длину

Олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов и чемпион Европы 2010 года Александр Шустов вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Москве. Еще один россиянин - Алексей Дмитрик - досрочно завершил выступление.

Ухов и Шустов уверенно преодолели высоту в 2,29 метра, которая являлась квалификационным нормативом и прошли в финал.

Дмитрик остановился на высоте 2,22 метра, не сумев взять ее с трех попыток.

Финал состязаний в этой дисциплине состоится 15 августа в 19.00.