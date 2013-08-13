Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа 2013, 12:47

Спорт

Двое россиян вышли в финал состязаний по прыжкам в длину

Олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов и чемпион Европы 2010 года Александр Шустов вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Москве. Еще один россиянин - Алексей Дмитрик - досрочно завершил выступление.

Ухов и Шустов уверенно преодолели высоту в 2,29 метра, которая являлась квалификационным нормативом и прошли в финал.

Дмитрик остановился на высоте 2,22 метра, не сумев взять ее с трех попыток.

Финал состязаний в этой дисциплине состоится 15 августа в 19.00.

Сюжет: Чемпионат мира по легкой атлетике
прыжки в высоту чемпионат мира по легкой атлетике

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика