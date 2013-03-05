Подозреваемого в нападении на Филина вычислили по мобильному

Подозреваемого в нападении на худрука балета Большого театра Сергея Филина удалось вычислить по мобильному телефону. Его разговоры был отслежены сотрудниками полиции. Прослушать телефонные разговоры не составляет труда для правоохранительных органов, рассказал в эфире "Москва FM" председатель комиссии по законодательству союза юристов столицы Александр Толмачев.

"Когда возбуждено уголовное дело и идет розыск преступника, естественно, прокуратура дает разрешение на прослушку подозреваемых, - рассказал Толмачев. - ФСО занимается этим по пути следования кортежа первых лиц государства. Это делается, когда есть угроза здоровью".

Напомним, 17 января неизвестный плеснул кислотой в лицо Сергею Филину. Народный артист России был госпитализирован с ожогами третьей степени. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По подозрению в совершении преступления объявлен в розыск 35-летний житель Подмосковья.