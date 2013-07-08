Форма поиска по сайту

08 июля 2013, 23:16

Происшествия

Полиция нашла девочку, пропавшую на Казанском вокзале

Полицейские нашли восьмилетнюю девочку, пропавшую в ночь на понедельник на Казанском вокзале Москвы.

Девочка была найдена сотрудниками отдела МВД по району Басманный, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что гражданин Казахстана, собиравшийся ехать в Тольятти, около 3.00 понедельника оставил дочь в третьем зале вокзала и ушел распивать спиртные напитки со случайными знакомыми. Ближе к полудню мужчина вернулся, но ребенка уже не нашел.

