08 июля 2013, 23:16Происшествия
Полиция нашла девочку, пропавшую на Казанском вокзале
Полицейские нашли восьмилетнюю девочку, пропавшую в ночь на понедельник на Казанском вокзале Москвы.
Девочка была найдена сотрудниками отдела МВД по району Басманный, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что гражданин Казахстана, собиравшийся ехать в Тольятти, около 3.00 понедельника оставил дочь в третьем зале вокзала и ушел распивать спиртные напитки со случайными знакомыми. Ближе к полудню мужчина вернулся, но ребенка уже не нашел.