Пропавший мальчик из Красногорска найден в Москве

Полицейские нашли пропавшего 5 дней назад мальчика

Московские полицейские нашли 12-летнего школьника, пропавшего в Красногорске 29 апреля. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних вернут подростка домой после выяснения обстоятельств его исчезновения.

Напомним, 12-летний житель подмосковного Красногорска Максим Зернатко пропал 29 апреля. Мальчик не вернулся домой, после того как отправился в музыкальную школу. После этого мать мальчика обратилась в полицию.

Подросток был обнаружен сотрудниками полиции днем 3 мая на улице в Москве.

"Установлено, что факта совершения преступлений в отношении несовершеннолетнего не было", - сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД.

Опросив подростка, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних вернут его домой.