22 июля 2013, 13:51

Экономика

Завод по производству светодиодов построят в Зеленограде

Столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила проект строительства завода по производству светодиодов. Он появится на территории Алабушево в Зеленограде.

На заводе планируется выпускать инновационную продукцию на основе мощных и сверхмощных светодиодов, современных полупроводниковых кластерных систем. В перспективе он может развиться до современного внедренческого центра новейших технологий.

Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, завод построят в промзоне Силино. Площадь земельного участка составляет почти 7 тысяч квадратных метров. В настоящее время он свободен от застройки.

