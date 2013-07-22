22 июля 2013, 13:51Экономика
Завод по производству светодиодов построят в Зеленограде
Столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила проект строительства завода по производству светодиодов. Он появится на территории Алабушево в Зеленограде.
На заводе планируется выпускать инновационную продукцию на основе мощных и сверхмощных светодиодов, современных полупроводниковых кластерных систем. В перспективе он может развиться до современного внедренческого центра новейших технологий.
Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, завод построят в промзоне Силино. Площадь земельного участка составляет почти 7 тысяч квадратных метров. В настоящее время он свободен от застройки.
Сайты по теме