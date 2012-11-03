Прокуратура начала проверки "Левого фронта" на экстремизм - Удальцов

Известный оппозиционер, лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов утверждает, что прокуратура столица собирается проверить "Левый фронт" на предмет экстремистской деятельности.

Удальцов сообщил, что 6 ноября он вызван в прокуратуру для дачи объяснений о характере деятельности "Левого фронта", сообщает "Интерфакс".

"Мне только что принесли повестку с требованием явиться 6 ноября в прокуратуру Москвы. В документе говорится, что это необходимо в связи с начавшейся проверкой "Левого фронта" на предмет экстремистской деятельности" - заявил Удальцов.

Лидер "левого" движения отметил, что в повестке также содержится предложение принести учредительные документы и финансовый отчет организации. По словам Удальцова, финансовый отчет он принести не сможет, поскольку "такой деятельностью движение не занимается".

По мнению лидера "Левого фронта" столичные власти хотят запретить движение, признав его экстремистским.

Комментариев прокуратуры по поводу проверки пока не поступало.