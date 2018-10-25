"Аэрофлот" перевезет пассажиров поездов, застрявших из-за наводнения в Краснодарском крае

Фото: depositphotos/Nordroden

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезет пассажиров поездов, застрявших в Краснодарском крае из-за наводнения, информирует Агентство "Москва".

Ранее в министерстве транспорта РФ сообщили, что ведомство прорабатывает варианты оказания помощи властям Краснодарского края в связи с наводнением. В пресс-службе ОАО "РЖД" также сообщили, что компания предпринимает все возможные меры по скорейшему восстановлению движения поездов, нарушенному из-за наводнения.

По предварительным данным, на это может потребоваться порядка трех суток. Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров лично возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Краснодарском крае введен режим ЧС.