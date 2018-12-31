Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:07

Работы на месте ЧП в Магнитогорске будут вести круглосуточно

происшествия

14:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Илья Московец

Работы на месте обрушения подъезда в Магнитогорске будут вестись круглосуточно, заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

"Работы на месте ЧП в Магнитогорске будут вести круглосуточно. Решается вопрос освещения площадки в темное время суток", – цитирует его РИА Новости.

Замглавы МЧС РФ Павел Барышев подчеркнул, что аварийно-спасательные работы должны завершиться в кратчайшие сроки. "Наша задача провести аварийно-спасательные работы в максимально короткие сроки, так как низкая температура не дает повода для раздумий", – отметил он. В Магнитогорске установилась морозная погода, что осложняет работы.

Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома. Погибли четыре человека. Пятерых госпитализировали, в том числе ребенка.

"Мальчик, доставленный в детскую больницу Магнитогорска: перелом бедра не подтвердился, состояние удовлетворительное. Три человека госпитализированы в горбольницу № 3, один из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Еще два человека поступали в ту же больницу, их обследовали и не нашли поводов для госпитализации", – рассказали в региональном Минздраве.

В доме проживало 120 человек, повреждены 48 квартир. В Госжилинспекции Челябинской области пояснили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования дома номер 164 по улице Карла Маркса, где случилось ЧП, проводилось в марте 2018 года.

Власти Челябинской области купят квартиры потерявшим жилье. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим. Их документы восстановят в ускоренном порядке.

Для эвакуированных в школах № 5 и 14 развернуты пункты временного размещения с организацией горячего питания. Открыта круглосуточная горячая линия: 8-800-775-17-17.

Пострадавших при ЧП в Магнитогорске могут отправить на лечение в Москву

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика