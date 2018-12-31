Работы на месте обрушения подъезда в Магнитогорске будут вестись круглосуточно, заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.
"Работы на месте ЧП в Магнитогорске будут вести круглосуточно. Решается вопрос освещения площадки в темное время суток", – цитирует его РИА Новости.
Замглавы МЧС РФ Павел Барышев подчеркнул, что аварийно-спасательные работы должны завершиться в кратчайшие сроки. "Наша задача провести аварийно-спасательные работы в максимально короткие сроки, так как низкая температура не дает повода для раздумий", – отметил он. В Магнитогорске установилась морозная погода, что осложняет работы.
Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома. Погибли четыре человека. Пятерых госпитализировали, в том числе ребенка.
"Мальчик, доставленный в детскую больницу Магнитогорска: перелом бедра не подтвердился, состояние удовлетворительное. Три человека госпитализированы в горбольницу № 3, один из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Еще два человека поступали в ту же больницу, их обследовали и не нашли поводов для госпитализации", – рассказали в региональном Минздраве.
В доме проживало 120 человек, повреждены 48 квартир. В Госжилинспекции Челябинской области пояснили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования дома номер 164 по улице Карла Маркса, где случилось ЧП, проводилось в марте 2018 года.
Власти Челябинской области купят квартиры потерявшим жилье. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим. Их документы восстановят в ускоренном порядке.
Для эвакуированных в школах № 5 и 14 развернуты пункты временного размещения с организацией горячего питания. Открыта круглосуточная горячая линия: 8-800-775-17-17.
Пострадавших при ЧП в Магнитогорске могут отправить на лечение в Москву
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