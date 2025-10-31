Аварийные службы восстанавливают электроснабжение в жилкомплексе в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Специалисты аварийных служб продолжают устранять последствия отключения электроснабжения в жилом комплексе "Императорские Мытищи" в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая в своем телеграм-канале.

По ее словам, на месте работают три бригады ООО "P-Сеть", специалисты МКУ "УЖКХ" и бригады АО "Мособлэнерго".

На данный момент была восстановлена работоспособность котельной и канализационных очистных сооружений. Также завершаются работы по подключению водозаборного узла.

Купецкая добавила, что администрация городского округа находится на постоянной связи с энергоснабжающей организацией и контролирует ход работ.

Отключение электричества, водоснабжения и отопления в ЖК "Императорские Мытищи" произошло вечером в четверг, 30 октября. По информации местной администрации, авария связана повреждением главного питающего кабеля.