Уголовное дело возбудили против фирмы, ремонтировавшей мост в Индии

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави заявил, что по факту обрушения подвесного моста следователи завели уголовное дело против строительной компании, которая занималась его ремонтом.

"Начато расследование. В отношении подрядчика и руководства компании-застройщика возбуждено уголовное дело", – передает ТАСС его слова.

Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби обрушился 30 октября, когда на нем собрались более 500 человек. Уже известно о гибели 141 человека.

Последние два года мост был закрыт на реконструкцию, ее завершили только в середине прошлой недели. По данным местных СМИ, ремонтом занималась частная компания, а мост был открыт без сертификата пригодности.

После обрушения моста власти Индии начали спасательную операцию. В ней участвуют пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, армия, флот и авиация.



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