Мужчина ранил ножом двоих человек на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в ходе конфликта ранил ножом двоих человек на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел в столичном районе Кунцево по адресу: Обводное шоссе, дом № 8. По указанному адресу произошел конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого один из участников ранил ножом двоих других граждан. Их сейчас осматривают медики.

Нападавший мужчина был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции.

Ранее неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в торговом центре на северо-востоке столицы. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили пострадавшего. Его госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки и гемопневмотораксом.

