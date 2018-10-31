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Происшествия

31 октября 2018, 19:35

Пострадавшего во время теракта в здании архангельского ФСБ прооперировали

происшествия

Фото: https://vk.com/public96301280

Один из трех пострадавших при теракте у здания ФСБ в Архангельске прооперирован. Его состояние – тяжелое, сообщили в пресс-службе губернатора региона Игоря Орлова.

Двое других пострадавших пока не нуждаются в операциях.

Глава региона отметил, что, по предварительной информации, молодой человек действовал один.

"Я, конечно, связываю это с тем процессом, который пытаются организовать у нас деструктивные силы для вовлечения молодежи и школьников в различные акции", – отметил Игорь Орлов.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, 31 октября около 9 утра в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ прогремел взрыв. По предварительным данным, в здание вошел молодой мужчина, достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках.

По информации Следственного комитета, взрывником оказался 17-летний местный житель, который учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе "анархистов".

СК возбудил уголовное дело по двум статьям — о теракте (205 УК РФ) и незаконном хранении боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ).

В Архангельске у здания регионального управления ФСБ прогремел взрыв

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