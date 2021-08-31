Две полосы перекрыты на 48-м км МКАД из-за ДТП с тремя авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На внутренней стороне 48-го километра МКАД столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Из-за аварии перекрыты две полосы. Автомобили передвигаются по трем полосам. Водителей просят по возможности объезжать данный участок.

Ранее в Академическом районе Москвы легковой автомобиль совершил наезд на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в районе дома 14 по улице Шверника. Ребенок выбежал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего на него наехал автомобиль Ford Focus.