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31 июля, 07:15

Происшествия

Российские силы ПВО сбили БПЛА на юго-западе Калужской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа на территории Куйбышевского района Калужской области, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", – отметил он в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, уточнил он.

Чуть ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали белгородское Шебекино. Из-за обстрелов там загорелся многоэтажный жилой дом. Также пожар возник на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ.

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

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