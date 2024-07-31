Российские силы ПВО сбили БПЛА на юго-западе Калужской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа на территории Куйбышевского района Калужской области, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", – отметил он в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, уточнил он.

Чуть ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали белгородское Шебекино. Из-за обстрелов там загорелся многоэтажный жилой дом. Также пожар возник на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ.

