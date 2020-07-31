Тела двух мужчин обнаружили в туалете автомойки на МКАД

Фото: depositphotos/blinow61

Тела двух мужчин были обнаружены в туалете автомойки на МКАД в Москве. Как сообщает Агентство "Москва", следствие сейчас выясняет обстоятельства произошедшего.

"В пятницу, 31 июля 2020 года, в помещении туалета придорожной автомобильной мойки, расположенной на МКАД, обнаружены тела двух мужчин без видимых признаков насильственной смерти", – заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

На данный момент инициирована проверка, на место происшествия выехали следователи. Согласно предварительным данным, один из мужчин работал на мойке, второй был его знакомым.

Для уточнения обстоятельств трагедии была назначена судебно-медицинская экспертиза. С места также изъяли шприц, телефон и другие предметы, потенциально имеющие значение для следствия.

Ранее в пятницу, 31 июля, стало известно об обнаружении тел четырех погибших на курорте в Алтайском крае. Дверь в гостиничный номер на турбазе пришлось взламывать. Среди умерших – несовершеннолетний ребенок.

