Тела четырех человек нашли в номере турбазы в Алтайском крае – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека были обнаружены мертвыми в номере на туристической базе у озера Ая в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Был вскрыт один из номеров, люди долго не выходили. Там обнаружили четыре тела, в том числе несовершеннолетнего ребенка", – рассказал собеседник информагентства.

Подробности произошедшей трагедии уточняются.

В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю произошедшее не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ приступил к выяснению обстоятельства смерти женщины, чье тело нашли в подмосковном Щелкове. По данным экспертов, погибшей было около 50–55 лет.

