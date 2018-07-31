Неизвестный на "Яндекс.Такси"ограбил женщину на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вооруженный мужчина ограбил женщину в Ховрино и забрал у нее мобильный телефон. Об этом передает Агентство "Москва".

"Москвичка рассказала, что на территории пляжа Канала имени Москвы неизвестный мужчина, угрожая ей пистолетом, отнял у нее мобильный телефон и скрылся", – поделился источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, грабитель скрылся на автомобиле Kia с логотипом "Яндекс.Такси".

Ранее сообщалось, что сотрудники кафе быстрого питания Subway задержали вооруженного грабителя в столичном районе Богородское.