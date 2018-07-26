Сотрудники кафе на востоке столицы задержали вооруженного грабителя

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Сотрудники кафе Subway задержали вооруженного мужчину, который пытался ограбить заведение, расположенное в столичном районе Богородское. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, неизвестный мужчина с оружием забежал в кафе Subway и попытался ограбить заведение.

"Сотрудники заведения вовремя среагировали и смогли скрутить нападавшего", – сообщил собеседник агентства.

На место преступления, по его словам, направили полицейских.

Инцидент произошел Открытом шоссе, дом № 9.