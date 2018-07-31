Мужчина устроил стрельбу на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на западе Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Как сообщили в ведомстве Агентству "Москва", по информации очевидцев, из автомобиля такси на улице Озерная были слышны выстрелы и громкие крики. Машину сразу же остановили сотрудники ДПС.

Как позже удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, между водителем и пассажиром возник конфликт. В результате последний достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в переднюю панель автомобиля.

Сейчас мужчина задержан и находится под подпиской о невыезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".