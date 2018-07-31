В Чехии при столкновении поезда и трактора пострадали более 10 человек

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На юге Чехии пассажирский поезд столкнулся с трактором. В результате происшествия более 10 человек получили различные травмы. Об этом сообщил представитель полиции Милан Байцура.

По его словам, пожарные помогают пассажирам выбраться из поезда. На месте происшествия работают медики, которые оказывают помощь пострадавшим. Некоторых пассажиров отправили в больницы города Писека.

"Врачи говорят о более чем 10 раненых, их точное число, как и причина аварии, пока неизвестны", – цитирует Байцура РИА Новости.

По предварительным данным, движение по железной дороге временно прекращено.

В начале июля пассажирский поезд, следовавший из Архангельска в Новороссийск, столкнулся с грузовиком в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека. Авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги.