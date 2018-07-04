Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Ростовской области

4 июля, 18:06
Фото: vk.com/vestipomor
Пассажирский поезд, следовавший из Архангельска в Новороссийск, столкнулся с грузовиком в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, передает ТАСС.
Авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги. При столкновении колесная пара локомотива сошла с рельсов. Погибли водитель"КамАЗа" и помощник машиниста. Еще два человека, включая машиниста, пострадали. Двум пассажирам состава оказана амбулаторная помощь.
Врачи продолжают осматривать других пассажиров поезда. Им подвозят воду и продукты. Также сообщается, что из-за инцидента на два часа задерживается движение поездов.
Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту случившегося. Столкновение произошло на нерегулируемом переезде. По некоторым данным, водитель грузовика нарушил правила движения на железнодорожном переезде и выехал на красный фонарь семафора.
Главный специалист по связям с общественностью администрации Азовского района Ростовской области Андрей Соловьев рассказал, что "КамАЗ" поехал после того, как поезд прошел один поезд, но сигнал семафора еще продолжал гореть красным. По предварительной версии, водитель решил, что семафор должен выключиться, однако на самом деле сигнал сообщал о движении еще одного состава.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5347424
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