Неизвестные взломали квартиру Левы из "Би-2"

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Московскую квартиру солиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника, известного как Лева, вскрыли воры. После того как грабители проникли в помещение, сработала система сигнализации, однако ворам удалось забрать часть ценных вещей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Бортнику.

"Да, это правда. Сработала сигнализация", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о случившимся.

Источник отметил, что музыкант находится в Испании.

Сумму ущерба пока не определили.

В мае неизвестные ограбили квартиру в Тверском районе и вынесли драгоценности и иностранную валюту на общую сумму 10,6 миллиона рублей.