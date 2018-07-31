По факту смертельного ДТП в Коммунарке возбудили уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено после гибели человека в результате аварии в поселке Коммунарка в ТиНАО, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел вечером 30 июля в поселке Коммунарка в районе дома № 15 по улице Фитаревская.

32-летний Игорь Петухов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus, после чего выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

В результате происшествия 34-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, еще двое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в медучреждения.

В крови задержанного обнаружено 0,5 промилле. Во время следствия выяснилось, что Петухов имеет судимости за грабеж и разбой.