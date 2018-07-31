Наехавший на пешеходов в ТиНАО водитель был пьян – источник

Фото: Агентство "Москва"

Водитель BMW X5, наехавший на пешеходов в поселке Коммунарка в ТиНАО, был пьян, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 30 июля в поселке Коммунарка в районе дома № 15 по улице Фитаревская.

32-летний Игорь Петухов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus, после чего выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

В результате ДТП один мужчина скончался на месте, еще двоих – мужчину и женщину – госпитализировали.

В крови водителя обнаружили 0,5 промилле. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования выяснилось, что нарушитель имеет несколько судимостей за грабеж и разбой.