Наехавший на пешеходов в ТиНАО водитель был пьян – источник

31 июля, 11:25
Фото: Агентство "Москва"
Водитель BMW X5, наехавший на пешеходов в поселке Коммунарка в ТиНАО, был пьян, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 30 июля в поселке Коммунарка в районе дома № 15 по улице Фитаревская.
32-летний Игорь Петухов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus, после чего выехал на тротуар и наехал на пешеходов.
В результате ДТП один мужчина скончался на месте, еще двоих – мужчину и женщину – госпитализировали.
В крови водителя обнаружили 0,5 промилле. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В ходе расследования выяснилось, что нарушитель имеет несколько судимостей за грабеж и разбой.
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