Три пешехода пострадали и один погиб в результате ДТП в Коммунарке – ГИБДД

Фото: Агентство "Москва"

Три пешехода получили ранения и один погиб во время столкновения двух автомобилей в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Трое пострадавших госпитализированы, еще один человек скончался по пути в медучреждение", – рассказали в пресс-службе столичного ГИБДД.

Инцидент произошел в районе Фитаревской улицы. Автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lexus. В момент происшествия его отбросило на тротуар, где находились люди. Из-за аварии движение транспорта на улице было затруднено.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Ранее в СМИ появилась информация о четырех пострадавших и одном погибшем в результате ДТП в Коммунарке.