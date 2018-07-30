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Происшествия

30 июля, 20:07

Три пешехода пострадали и один погиб в результате ДТП в Коммунарке – ГИБДД

происшествия транспорт ДТП

Фото: Агентство "Москва"

Три пешехода получили ранения и один погиб во время столкновения двух автомобилей в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Трое пострадавших госпитализированы, еще один человек скончался по пути в медучреждение", – рассказали в пресс-службе столичного ГИБДД.

Инцидент произошел в районе Фитаревской улицы. Автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lexus. В момент происшествия его отбросило на тротуар, где находились люди. Из-за аварии движение транспорта на улице было затруднено.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Ранее в СМИ появилась информация о четырех пострадавших и одном погибшем в результате ДТП в Коммунарке.

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