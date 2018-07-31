Очевидец рассказал подробности ДТП с грузовиком на Ярославском шоссе

31 июля, 12:16
Очевидец ДТП на Ярославском шоссе, которое повлекло обрушение пешеходного перехода, рассказал телеканалу Москва 24 подробности произошедшего. По его словам, грузовик ехал в сторону области, а обрушение моста могло быть спровоцировано подъемом кузова Volvo.
Момент аварии и обрушения пешеходного перехода попал на видео. На кадрах видно, как грузовик с поднятым кузовом въезжает в опору и конструкция падает. Водитель получил тяжелые травмы.
Полиция опрашивает водителя грузовика Volvo. Правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел на 33 километре Ярославского шоссе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Обрушение моста на Ярославском шоссе попало на видео
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