Очевидец рассказал подробности ДТП с грузовиком на Ярославском шоссе



Очевидец ДТП на Ярославском шоссе, которое повлекло обрушение пешеходного перехода, рассказал телеканалу Москва 24 подробности произошедшего. По его словам, грузовик ехал в сторону области, а обрушение моста могло быть спровоцировано подъемом кузова Volvo.

Момент аварии и обрушения пешеходного перехода попал на видео. На кадрах видно, как грузовик с поднятым кузовом въезжает в опору и конструкция падает. Водитель получил тяжелые травмы.

Полиция опрашивает водителя грузовика Volvo. Правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на 33 километре Ярославского шоссе. По предварительным данным, пострадавших нет.