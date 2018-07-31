Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Одинцовском районе

31 июля, 00:15
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В Одинцовском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Авария произошла на 39 километре трассы М-1 "Беларусь". Как рассказал Агентству "Москва" представитель ведомства, автомобиль марки Ford сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГИБДД опрашивают водителя автомобиля.
Ранее три пешехода получили ранения и один погиб во время столкновения двух автомобилей в ТиНАО.
Инцидент произошел в районе Фитаревской улицы. Автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lexus. В момент происшествия его отбросило на тротуар, где находились люди. Из-за аварии движение транспорта на улице было затруднено.
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