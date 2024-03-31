Убийцы перебежчика Кузьминова выстрелили в него шесть раз – СМИ

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Убийцы перебежчика из России Максима Кузьминова выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине. Об этом сообщает газета New York Times.

"Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, большинство из которых в торс, Кузьминову удалось пробежать небольшое расстояние, прежде чем он рухнул на пандус", – указано в сообщении.

После этого убийцы якобы вернулись в автомобиль и переехали Кузьминова. На месте происшествия, по данным следователей, были обнаружены гильзы от девятимиллиметровых патронов к пистолету Макарова.

В материале отмечается, что Кузьминов в Испании "вел нескромную жизнь" и ходил по барам. Его убийцы, появившиеся со скрытыми лицами на записи камеры наблюдения, установленной на парковке жилого комплекса жертвы, были профессионалами, выполнившими свою миссию и быстро исчезнувшими, указано в статье.

Труп 33-летнего Кузьминова был обнаружен в Испании 19 февраля. Изначально об этом сообщали СМИ, но позже информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

До этого в СМИ писали, что в Сети было размещено видеообращение пилота, в котором он признавался, что за госизмену, а именно за угон российского военного вертолета, ему заплатили 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).

