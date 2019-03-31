Автобус, грузовик и легковушка столкнулись в ТиНАО

ДТП с участием трех транспортных средств произошло в ТиНАО. На пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова столкнулись грузовик, автобус и легковой автомобиль Volvo, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, пострадали пять человек: четверо пассажиров автобуса Мосгортранса и водитель грузовика. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. За одним из пострадавших вылетел вертолет Московского авиационного центра.

Причины аварии и точное количество пострадавших выясняются. Автобус следовал по маршруту номер 911. В настоящий момент из-за аварии перекрыты три полосы Киевского шоссе в сторону столицы. На месте происшествия разлива топлива и возгорания нет.