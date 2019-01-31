Электричка сбила насмерть мужчину в районе перегона Павшино – Нахабино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мужчина погиб под колесами электрички в районе перегона Павшино – Нахабино Рижского направления МЖД, сообщили Агентству "Москва" в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Поезд следовал из Щербинки в Нахабино. По предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне в Люберцах девушка попала под электричку. Пострадавшую доставили в больницу, она выжила.