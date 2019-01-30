Пригородный поезд сбил девушку в Люберцах

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Девушка попала под колеса электрички в районе станции Томилино Рязанского направления МЖД. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщили Агентству "Москва" в управлении на транспорте МВД по ЦФО.

Инцидент произошел в 17:30. Электропоезд следовал в Москву из Раменского. По предварительной информации, пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Сейчас на месте работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.