СК начал проверку после падения гимнастки в цирке во Владивостоке

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В Приморском крае Следственный комитет инициировал проверку по факту падения гимнастки в цирке во Владивостоке. Об этом информирует "Газета.ру".

Инцидент произошел во время представления накануне. При выполнении элемента девушка сорвалась и упала с высоты. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Следователи проведут проверку по признакам нарушения требований охраны труда. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее следователи проверяли информацию о срыве гимнастки с высоты на соревнованиях в Риге. Речь идет о воздушной гимнастке из Москвы Евгении Асоновой. Девушка сорвалась с высоты около 7–8 метров при выступлении на "воздушном полотне". В результате инцидента она повредила позвоночник. 30-летняя спортсменка не может ходить, так как ноги потеряли чувствительность.