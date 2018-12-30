Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Улан-Удэ

Уголовное дело возбуждено после крушения частного вертолета в Улан-Удэ, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц.
Частный вертолет потерпел крушение утром после взлета в районе Верхняя Березовка. Погибли четыре человека – все, кто находился на борту. На земле пострадавших нет. Вертолет разбился при заходе на посадку в Улан-Удэ, куда он вернулся после неудачи с посадкой в запланированном пункте назначения из-за непогоды.
По данным правоохранительных органов, вертолет принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра "Пиплс парк" Сергею Рогову. Губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов выезжал на место происшествия.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.