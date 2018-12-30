Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Улан-Удэ

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Уголовное дело возбуждено после крушения частного вертолета в Улан-Удэ, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц.

Частный вертолет потерпел крушение утром после взлета в районе Верхняя Березовка. Погибли четыре человека – все, кто находился на борту. На земле пострадавших нет. Вертолет разбился при заходе на посадку в Улан-Удэ, куда он вернулся после неудачи с посадкой в запланированном пункте назначения из-за непогоды.

По данным правоохранительных органов, вертолет принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра "Пиплс парк" Сергею Рогову. Губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов выезжал на место происшествия.