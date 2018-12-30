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08:46

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

происшествия

08:46

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Фото: vk.com/Новости Онлайн - Бурятия

Четыре человека погибли в Улан-Удэ при крушении частного вертолета, передает РИА Новости со ссылкой на минздрав Бурятии

Возгорание на месте ЧП потушено. Там работают следственная оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС МЧС России по Бурятии. Причины происшествия выясняются.

ТАСС сообщает, что вертолет "Робинсон" принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра "Пиплс парк" Сергею Рогову.

"Есть такая информация, да, что вертолет принадлежал бизнесмену Сергею Рогову. Он находился на борту", – уточнили в правоохранительных органах.

происшествия

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