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09:00

Одного из напавших на рэпера Птаху отпустили из полиции

происшествия

09:00

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Одного из нападавших на рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительных органах рассказали, что Вертиков Н.Ю. (имя и отчество не раскрываются) на Новорязанской улице вместе с неизвестными напал на Нуриева. Они использовали биту и предмет, похожий на пистолет, из которого выстрелили.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы рэп-исполнитель Никита Канобович под псевдонимом Obe 1 Kanobe напал на Птаху при конфликте. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

В полицию Нуриев не заявлял. От очной ставки с Канобовичем он отказался. Артист добавил, что с ним все в порядке и медицинской помощи после произошедшего ему не потребовалось.

происшествия

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