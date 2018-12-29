Напавшие на рэпера Птаху сломали руку полицейскому – источник

Неизвестные, которые 28 декабря напали рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, сломали кисть полицейскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что нападавшие встретили артиста на Новорязанской улице Москвы, неподалеку от его дома. Сотрудники полиции сообщили, что молодые люди нанесли Птахе травмы. После случившегося в городе был объявлен план "Перехват".
Со слов представительницы Нуриева, подтвердившей произошедшее, с ним все в порядке и никакой медицинской помощи ему не потребовалось. Она добавила, что у артиста есть догадки о том, кто мог организовать эту драку и участвовать в ней.
После случившегося рэпер Obe 1 Kanobe в своем подтвердил, что именно он напал на Давида Нуриева, выложив видео инцидента. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Возбуждено уголовное дело о нападении на рэпера Птаху
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