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18:03

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Представитель рэпера Птахи прокомментировала его избиение в центре Москвы

"Со спины напали трое, но ему удалось отбиться". Представитель Птахи – о нападении

происшествия эксклюзив

18:03

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Марина Евстифеева, PR-менеджер рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, прокомментировала его избиение в центре Москвы 28 декабря. Потасовка произошла недалеко от дома рэпера.

"Давид находился рядом с домом, когда на него со спины напали трое человек. Ему удалось отбиться. Мы недавно созванивались, и Давид сообщил, что сейчас все хорошо, он жив-здоров, в милицию обращаться не собирается", – пояснила Евстифеева.

Она также отметила, что, несмотря на то что Птаха не знал нападавших, у него есть догадки о том, кто мог организовать эту драку и участвовать в ней. Рэпер Obe 1 Kanobe в своем Twitter подтвердил, что это он напал на Давида Нуриева, и выложил видео инцидента.

По сообщениям СМИ, охранники здания, расположенного неподалеку, попытались разнять потасовку и тоже пострадали. Неизвестно, обращался ли кто-то из участников драки за медицинской помощью.

Ранее Давид Нуриев принимал участие в круглом столе в Госдуме, где музыканты и депутаты и представители профильных ведомств обсуждали отмены концертов некоторых исполнителей в регионах. Во время заседания рэпер Птаха возмутился тем, что региональные власти, как он считает, безосновательно отменяют концерты рэперов.

происшествия эксклюзив

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