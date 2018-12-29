Уголовное дело завели после нападения на рэпера Птаху

После нападения на рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, было заведено уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 28 декабря на Новорязанской улице столицы. По данным полиции, несколько неизвестных нанесли артисту травмы. После случившегося в городе был объявлен план "Перехват".
Отмечается, что злоумышленники использовали предмет, напоминающий бейсбольную биту. Расследование ведется по статье "Хулиганство".
Ранее PR-менеджер рэпера Марина Евстифеева рассказала порталу Москва 24, что недалеко от дома Птахи на него напали трое неизвестных. Артисту удалось отбиться. По ее словам, у Нуриева есть догадки о том, кто мог организовать эту драку и участвовать в ней. Рэпер Obe 1 Kanobe в своем Twitter подтвердил, что это он напал на Давида Нуриева, и выложил видео инцидента.
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