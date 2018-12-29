Уголовное дело завели после нападения на рэпера Птаху

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После нападения на рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, было заведено уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 28 декабря на Новорязанской улице столицы. По данным полиции, несколько неизвестных нанесли артисту травмы. После случившегося в городе был объявлен план "Перехват".

Отмечается, что злоумышленники использовали предмет, напоминающий бейсбольную биту. Расследование ведется по статье "Хулиганство".

Ранее PR-менеджер рэпера Марина Евстифеева рассказала порталу Москва 24, что недалеко от дома Птахи на него напали трое неизвестных. Артисту удалось отбиться. По ее словам, у Нуриева есть догадки о том, кто мог организовать эту драку и участвовать в ней. Рэпер Obe 1 Kanobe в своем Twitter подтвердил, что это он напал на Давида Нуриева, и выложил видео инцидента.

