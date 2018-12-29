Избитый рэпер Птаха обошелся без заявления в полицию

Рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, не подавал заявление в полицию после того, как его избили, сообщает Агентство "Москва".
Правоохранительные органы сами возбудили дело, поскольку была перестрелка и нападение на сотрудников полиции. Разбирательство проведут по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
С подозреваемыми в нападении на рэпера проведут очную ставку. Они задержаны, при этом заявления о нападении в полицию рэп-исполнитель ранее не писал.
Представитель артиста рассказал, что 28 декабря Птаха также находился в ОВД "Красносельский", где писал объяснительную записку, что произошло и почему была стрельба.
Неизвестные 28 декабря напали на рэпера Птаху. Они встретили артиста на Новорязанской улице Москвы, неподалеку от его дома. Сотрудники полиции сообщили, что молодые люди нанесли Птахе травмы. После случившегося в городе был объявлен план "Перехват".
Со слов представительницы Нуриева, подтвердившей произошедшее, с ним все в порядке и никакой медицинской помощи ему не потребовалось. Она добавила, что у артиста есть догадки: кто мог организовать эту драку и участвовать в ней.
Также нападавшие сломали кисть полицейскому. После случившегося рэпер Obe 1 Kanobe подтвердил, что именно он напал на Давида Нуриева, выложив видео инцидента.
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