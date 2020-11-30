Сумку с повышенным радиационным фоном обнаружили в Шереметьево

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Сумку с повышенным радиационным фоном обнаружили в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Дежурные службы поместили сумку в специализированное помещение. Угрозы персоналу, пассажирам и багажу нет", – говорится в сообщении.

Спецслужбы проводят радиационную разведку и дополнительные замеры. Помимо того, обсуждается возможное изъятие сумки при подтверждении изменении радиационного фона. Для этого работники ведомства связались с ФГУП "Радон".

Уточняется, что в настоящий момент московская воздушная гавань продолжает работу в обычном режиме.

Ранее суд арестовал главу отдела таможенного поста аэропорта Шереметьево. По версии следствия, обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, более 820 тысяч рублей за ускоренное таможенное оформление грузов.