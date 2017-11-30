Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в пяти судах Москвы

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Поступило анонимное сообщение о взрывчатке, которая якобы заложена в зданиях пяти районных судов города.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы, письмо об угрозе взрыва получил председатель Останкинского суда. Сейчас в зданиях судов ведется проверка.

"В общей сложности на данный момент известно, что неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в Кузьминском, Измайловском, Останкинском, Кунцевском и Коптевском районных судах", − уточнили правоохранители. Также отмечается, что вопрос об эвакуации судов будет решен в ближайшее время.