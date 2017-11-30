Восемь человек спасли при пожаре в квартире на юго-востоке столицы

30 ноября, 08:03
Восемь человек были спасены во время тушения пожара в одной из квартир жилого дома на юго-востоке столицы, еще шестерых эвакуировали с соседних этажей.
"Поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 1. Прибывшими на место пожарно-спасательными расчетами было обнаружено открытое горение личных вещей и мебели в одной из квартир", – цитирует пресс-службу ГУ МЧС по столице Агентство "Москва".
По данным спасателей, восемь человек были спасены непосредственно из горящих помещений. Их передали медикам для оказания необходимой помощи.
Само возгорание было ликвидировано.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: