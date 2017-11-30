Восемь человек спасли при пожаре в квартире на юго-востоке столицы

Восемь человек были спасены во время тушения пожара в одной из квартир жилого дома на юго-востоке столицы, еще шестерых эвакуировали с соседних этажей.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 1. Прибывшими на место пожарно-спасательными расчетами было обнаружено открытое горение личных вещей и мебели в одной из квартир", – цитирует пресс-службу ГУ МЧС по столице Агентство "Москва".

По данным спасателей, восемь человек были спасены непосредственно из горящих помещений. Их передали медикам для оказания необходимой помощи.

Само возгорание было ликвидировано.