Пассажир разбил створку турникета на станции метро "Жулебино"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Молодой человек разбил створку турникета на станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

На кадрах прокуратуры видно, как законопослушный пассажир оплачивает проход в метро и спокойно проходит. Следом за ним бежит другой молодой человек, который решил не платить за проезд.

Однако створки не успели полностью закрыться, поэтому 20-летний пассажир с силой надавил на одну из них и разбил ее. Его уже задержали.

"За порчу имущества на общественном транспорте, то есть вандализм, фигуранту грозит ответственность по статье 214 УК РФ", – сообщает прокуратура Московского метрополитена.

Ранее 42-летний мужчина в северном вестибюле станции метро "Щелковская" таким же образом разбил одну из створок турникета. Он не захотел платить за проезд и решил пройти за добросовестным пассажиром. Однако створки турникета закрылись, после чего он умышленно разбил одну из них.

До этого в вестибюле станции "Щукинская" 18-летний житель Москвы разбил створку турникета. Молодого человека задержали, полиция возбудила дело по статье "Вандализм".

"Московский патруль": мужчина разбил дверцы турникета в столичном метро