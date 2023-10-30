Пять человек пострадали при жесткой посадке Ми-2 в Якутии

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пять человек, которые находились на борту совершившего жесткую посадку в Якутии вертолета Ми-2, получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС РФ по региону.

Там уточнили, что на место происшествия прилетел вертолет Ми-8 АК "Полярные авиалинии". Пострадавших с травмами различной степени тяжести перевозят в поселок Тикси Булунского района.

Вертолет Ми-2 летел из Джарджана, при взлете с точки он начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Как утверждает МЧС, это произошло в 325 километрах от села Жиганск. На тот момент было известно о двух пострадавших.

К вылету со спасателями на место инцидента был готов ВС Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России.

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