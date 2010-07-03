СК просит арестовать еще одного участника несогласованной акции 27 июля в Москве

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Следственный комитет просит Басманный районный суд арестовать Павла Новикова, обвиняемого в нападении на полицейского во время несогласованной акции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.

Представитель суда уточнил, что судебное заседание будет проходить после явки всех участников процесса. Новикова обвиняют по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Ранее Басманный суд заочно арестовал участника несогласованной акции Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.

Его обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья.