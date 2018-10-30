В Сети появилось видео с места аварии с авианосцем "Адмирал Кузнецов"

Фото: Северо-Западное СУ на транспорте СК России

В Сети появилось видео с места аварии на плавучем доке ПД-50, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов".

Инцидент произошел в Мурманске в ночь на 30 октября. Два башенных крана упали на авианосец, когда он выходил из плавдока. В результате аварии док затонул, четверо человек получили травмы. Один человек пропал без вести – им оказался старший механик смены.

После падения башенного крана образовалась дыра размером 4 на 5 метров.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ".