Врач ФК "Динамо" рассказал о спасении пассажирки во время перелета из Грозного в Москву

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Врач ФК "Динамо" рассказал подробности о спасении пассажирки самолета

Врачи "Динамо" спасли жизнь пассажирке во время перелета из Грозного в Москву. Одна из женщин потеряла в самолете сознание, после этого у нее произошел судорожный приступ.

Медики столичной команды Александр Ярдошвили, Александр Родионов и Михаил Малышев оказали женщине первую помощь.

"Первый приступ мы сняли, в общем-то, руками, есть определенные методики. Второй приступ был где-то минут через 30, а потом уже в конце перед самой посадкой. Мы могли бы посадить самолет, но с учетом того, что весь коллектив, который летел, встречал санитарный транспорт, и там были врачи и реаниматологи, можно было бы все это дотянуть. Мы, собственно, и приняли это решение, потому что если бы посадили самолет, были бы дополнительные проблемы", – рассказал медик в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24.

В столичном аэропорту женщину передали врачам скорой помощи. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.