30 октября 2018, 09:30Происшествия
Число пострадавших из-за наводнения на Кубани превысило 380 человек
Фото: ГУ МЧС России по Красндорскому краю
Число пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае превысило 380 человек, сообщает РИА Новости.
Из них госпитализированы 21 человек, 360 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Энерго- и водоснабжение в пострадавших от стихии районах полностью восстановлены. В пунктах временного размещения находится 201 человек, включая 76 детей.
24 октября во время проливных дождей в Краснодарском крае за несколько часов выпала месячная норма осадков, что привело к наводнению.
По данным МЧС, в 29 населенных пунктах подтоплены 2,4 тысячи жилых домов. Погибли шесть человек. Судьба еще двоих остается неизвестной.
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