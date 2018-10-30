Ущерб от хищений имущества ОЖД составил около 10 миллионов рублей

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Ущерб от хищений железнодорожного имущества на Октябрьской железной дороге за период с января по сентябрь 2018 года составил около 10 миллионов рублей, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе магистрали, в зоне деятельности Октябрьской железной дороги зарегистрировано около 350 случаев хищения имущества. Задержано более 300 человек. Чаще всего объектами кражи были детали верхнего строения пути, оборудование из цветных и черных металлов.

Сообщается, что по фактам хищения имущества компании возбуждено более 100 уголовных дел.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать вандалов, которые портят имущество российской транспортной системы, на сумму нанесенного ущерба.

С инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.